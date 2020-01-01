عزل 32 إسرائيليًا تواصلوا مع الوفد الكوري الجنوبي

القدس المحتلة / سما /

أقدمت الجهات المختصة الإسرائيلية، اليوم السبت، على عزل 32 طالبًا من مدرسة دافيد طوفياهو الثانوية في بئر السبع، في منازلهم بعد أن تبين أنهم كانوا على تواصل مع الوفد الكوري الجنوبي الذي زار مناطق إسرائيلية وفلسطينية مؤخرًا وتبين أن بعض أفراده مصابون بفيروس كورونا.

وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية، فإنه تقرر عزل الطلاب في منازلهم لمدة خمسة أيام تمهيدًا لفحصهم.

ووفقًا لقناة 12 العبرية، فإن المرشد السياحي الذي رافق أولئك السياح تم عزله هو الآخر. فيما يتم تحديد أماكن مرشدين آخرين لعزلهم.

وتدرس إسرائيل حاليًا منع أي سياح من كوريا الجنوبية من الدخول لمناطقها ممن سيصلون اليوم وغدًا.

وتقرر من قبل سلطة الطيران الإسرائيلية عدم السماح لشركة الطيران الكورية الجنوبية بتسيير أي رحلات جوية لإسرائيل.