فحوصات لموظفين وعاملين بمطاعم وفنادق في بيت لحم

بيت لحم / سما /

شرعت مديرية الصحة في بيت لحم، السبت، بحملة شملت عددا من المطاعم والفنادق في المحافظة للتأكد من عدم وجود أي أعراض على المخالطين للسياح الكوريين الذين تواجدو في محافظة بيت لحم بين الثامن والخامس عشر من هذا الشهر.

وقال الدكتور عماد شحادة، رئيس لجنة الطوارئ لمكافحة الكورونا في محافظة بيت لحم، إن طواقم المديرية لا زالت تجري الفحوصات اللازمة منذ ساعات صباح اليوم وحتى لحظة نشر هذا البيان، لضمان عدم إصابة أي من العاملين بأعراض فيروس كورونا المستجد.

ودعت صحة بيت لحم كل الذين يتعاملون مع السياح القادمين من شرق اسيا توخي الحيطة والحذر واتباع الارشادات من حيث لبس الكمامات وغسل الايدي والمحافظه على النظافة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن وفدا سياحيا من كوريا الجنوبية زار دولة فلسطين في الفترة ما بين 8 إلى 15 من شباط الجاري، حيث زار القدس ونابلس وأريحا وبيت لحم والخليل، وتبيّن إصابة بعض أعضائه بفيروس كورونا لدى عودتهم إلى بلادهم.

وتعتبر مدينة بيت لحم المدينة السياحية الفلسطينية الاولى، ويتوافد يوميا إلى المدينة آلاف السياح القادمين من مختلف أحاء العالم.