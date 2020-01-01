العمادي يعلن صرف المنحة القطرية بغزة غدًا الأحد..

غزة / سما /

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مساء اليوم السبت، أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، يوم غد الأحد.

وأوضح العمادي في تصريح صحفي له، أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ (120 ألف) أسرة، بواقع (100$) للأسرة الواحدة.

وبين أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين