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صحة غزة: عزل مواطن عائدًا من الصين بشكل احترازي

السبت 22 فبراير 2020 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: عزل مواطن عائدًا من الصين بشكل احترازي


غزة / سما /

 عزلت وزارة الصحة في قطاع غزة، مواطنًا عائدًا من الصين، بشكل احترازي، في منطقة الحجر الصحي التي جهزتها في معبر رفح البري.

وبحسب صحيفة القدس المحلية، أوضح مجدي ضهير مدير دائرة الطب الوقائي في الوزارة بغزة، أنه تم عزل المواطن منذ 5 أيام، مبينًا أنه بحالة جيدة ولا يوجد عليه أي أعراض تظهر إصابته بفيروس كورونا، وأنه سليم تمامًا.

وبين أن الخطوة التي اتخذت طبيعية وسيتم اتخاذها بحق أي مواطن قادمًا من الصين. مشيرًا إلى أنه تجري الفحوصات اللازمة من قبل فرق طبية متخصصة لأي قادم خشيةً من أن يكون أي منهم حامل لهذا الفيروس.

وأشار إلى أنه بالعادة عملية الحجر الصحي تتم لمدة 14 يومًا وبشكل احترازي.

#الصحة #قطاع غزة #فيروس كورونا #كوفيد 19 #الصين #غزة #معبر رفح

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