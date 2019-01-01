الرئيس يتسلم التقرير السنوي للشرطة الفلسطينية

رام الله / سما /

تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، التقرير السنوي للعام 2019 الصادر عن الشرطة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، بحضور رئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.

وأشاد الرئيس بالدور الكبير الذي تقوم به الشرطة الفلسطينية في سبيل توفير الامن والامان للمواطن، والعمل على راحته وحماية ممتلكاته.

وشدد الرئيس، على أهمية العمل الجاد في تطبيق سيادة القانون دون استثناء، وحفظ كرامة المواطن التي هي أغلى ما نملك، مؤكدا التطور المهم في عمل الشرطة الفلسطينية ومواكبتها لأحدث النظم الشرطية الدولية، معربا عن دعمه الكامل لعملها ولإنجازاتها قيادة وأفرادا.

وأطلع اللواء عطا الله، الرئيس، على أبرز نتائج التقرير السنوي للشرطة الفلسطينية، والانجازات التي حققتها خلال العام المنصرم، والتي ستشكل مدخلا لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للشرطة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد اللواء حازم عطا الله، أن جهود التطوير والتحديث مستمرة لجهاز الشرطة بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.