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العاروري: مصر وجهت دعوة لقيادة حماس لزيارة القاهرة

السبت 22 فبراير 2020 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاروري: مصر وجهت دعوة لقيادة حماس لزيارة القاهرة


غزة / سما /

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" صالح العاروري، إن مصر وجهت دعوة لقيادة الحركة لزيارة القاهرة.

وأوضح العاروري خلال حوار ستبثه قناة الأقصى اليوم السبت الساعة السابعة مساءً، أن الزيارة ستأتي لبحث عدد من الملفات المهمة.

وأكد أن مصر تعد بمثابة البيت الثاني للحركة، مشددا على استقرار العلاقة وحيويتها.

كما نبه العاروري إلى أن المقاومة لا تستخف بتهديدات الاحتلال، مضيفا: التهديدات لا تخيفها، ولن تغير من سياستها التي بنيت على أساس الاستعداد الدائم.

وأردف أن تجربة الاحتلال مع المقاومة خاسرة، لافتًا إلى أن حماس لا تقبل بالعدوان على شعبنا.
 

#صالح العاروري #حماس #مصر

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