مزهر: نعد لمسيرة مليونية في الذكرى الثانية لمسيرات العودة ويوم الأرض

غزة / سما /

أكد عضو "الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة"، ماهر مزهر على إن الهيئة تتجهز لمسيرة مليونية لإحياء الذكرى الثانية لمسيرات العودة وذلك تزامنا مع ذكرى يوم الأرض الذي يوافق آذار/مارس المقبل.

وقال مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية في تصريح صحفي أن العمل والتجهيز لإطلاق مليونية حاشدة في يوم الأرض على طول الحدود الشرقية لمحافظات قطاع غزة، يجرى على قدم وساق، وأضاف " سنستمر باتجاه التعبئة والتحشيد واستمرار الفعل الشعبي والسلمي والكفاحي ضد الاحتلال، وسنحشد ونجهز كل الامكانيات وصولًا إلى30 مارس ، لإحياء الذكرى السنوية الثانية لمسيرات العودة وإحياء يوم الأرض؛ لإثبات حقوقنا الأصلية ".

وأوضح مزهر أن الهدف من وراء مليونية العودة هو إيصال رسائل للاحتلال الإسرائيلي، أن مسيرات العودة مستمرة من أجل تحقيق أهدافها ورفضًا لـ"صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

واضاف "سينتصر شعبنا وستسقط الصفقة وسيبقى شعبنا متمسكا بجدوة النضال حتى التحرير والعودة". وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار، في 30 مارس/ آذار 2018م، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار المتواصل على القطاع منذ 13 عامًا.