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عدم الالتزام سيضع أصحاب المنشآت تحت طائلة المسؤولية القانونية

قرار من وزير الداخلية بإغلاق المطاعم والمنشآت التي زارها الوفد السياحي الكوري

السبت 22 فبراير 2020 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار من وزير الداخلية بإغلاق المطاعم والمنشآت التي زارها الوفد السياحي الكوري


رام الله /سما/

قرر وزير الداخلية، رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، إغلاق جميع المنشآت والمطاعم التي زارها الوفد السياحي الكوري، الذي تبين إصابة بعض أعضائه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لدى عودتهم إلى بلادهم.

وقال اشتية في بيان صدر عنه، مساء اليوم السبت، "إن عددا من المنشآت التي زارها الوفد السياحي معروفة لنا وتمت مخاطبتها بإغلاق أبوابها وإجراء الفحوصات اللازمة لحماية العاملين في هذه المنشآت وزوارها".

وأضاف اشتية: "البعض الآخر غير معروف لنا، لذا نأمل من أصحابها التحلي بروح المسؤولية وإبلاغ الجهات المسؤولة والالتزام بالتعليمات، وعدم التزامهم بذلك سيضعهم تحت طائلة المسؤولية القانونية".

وأكد وزير الداخلية أنه لا حالات مسجلة حتى الآن بالفايروس، والوزارات المختصة تتابع الموضوع بشكل حثيث.

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