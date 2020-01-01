تعميم عاجل من "الداخلية" للقادمين من دول سجلت حالات إصابة بـ"كورونا"

رام الله /سما/

دعت وزارة الداخلية، مساء اليوم السبت، أي مسافر قادم من الدول التي سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وأهمها الصين، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وهونغ كونغ، واليابان، وتايلاند، وتايوان، أن يقوم بما يلي، حفاظا على ذاته وعائلته ومجتمعه:

أولا: أن يضع نفسه تحت تصرف طواقم وزارة الصحة وإجراءاتها على المعابر، والالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً من تاريخ وصوله حتى لا يخالط فيها الآخرين.

ثانيا: التقيد بالتعليمات الصحية للوقاية من المرض والتعليمات التي تعطى من مسؤولي الطب الوقائي في المديريات.

وطالبت الداخلية، المواطنين بالتعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للوقاية من هذا المرض، وهي نفسها التوصيات المعتادة للعامة التي تهدف إلى الحدّ من التعرض للأمراض ونقلها، بما في ذلك تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، والنظافة الشخصية والممارسات الغذائية الآمنة، وغسل اليدين بالصابون والماء أو فرك اليدين بمطهر كحولي، وتجنب ملامسة أي شخص مصاب بأعراض زكام أو تشبه الأنفلونزا بدون وقاية، وتجنب التقبيل، وطلب الرعاية الطبية في حال الإصابة بحمى وسعال وصعوبة في التنفس