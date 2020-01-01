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أردوغان: نحارب قوات حفتر في ليبيا ولدينا بعض القتلى هناك

السبت 22 فبراير 2020 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: نحارب قوات حفتر في ليبيا ولدينا بعض القتلى هناك


انقرة / وكالات /

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده تحارب قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر في ليبيا، مشيرا إلى سقوط عدد من القتلى في الجانب التركي هناك.

وأضاف: "نحن موجودون بجنودنا والجيش الوطني السوري في ليبيا نحارب قوات حفتر، ولدينا بعض القتلى هناك، ولكننا أوقعنا نحو 100 قتيل وجريح من قوات حفتر".

وأكد الرئيس التركي أن سياسات بلاده في سوريا وليبيا "ليست مغامرة" ولا "خيارا عبثيا"، مضيفا أنه "إذا تهربنا من خوض النضال في سوريا وليبيا والبحر المتوسط وعموم المنطقة فإن الثمن سيكون باهظا مستقبلا".

وكانت صحيفة "حرييت" التركية نقلت عن أردوغان مطلع فبراير قوله، إن تركيا أرسلت 35 جنديا إلى ليبيا دعما لحكومة طرابلس لكنهم لن يشاركوا في المعارك.

وسبق أن وجهت أطراف معنية عدة، اتهاما إلى تركيا بنقل آلاف المسلحين الموالين لها من سوريا للقتال في ليبيا في صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني المتحالفة مع أنقرة والتي تخوض مواجهة شرسة مع "الجيش الوطني الليبي" في معركة العاصمة طرابلس.  

#اردوغان #حفتر #ليبيا

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