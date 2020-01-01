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حميدتي يكشف حقيقة إرسال قوات سودانية إلى الإمارات

السبت 22 فبراير 2020 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
حميدتي يكشف حقيقة إرسال قوات سودانية إلى الإمارات


الخرطوم / وكالات /

علق نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، على أنباء ترددت مؤخرا حول توجه الخرطوم لإرسال قوات إلى الإمارات.

ونفى دقلو المعروف بـ"حميدتي"، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس الجمعة في مطار الخرطوم لدى عودته من جنوب السودان، أي تحرك لإرسال قوات سودانية إلى الإمارات، محذرا من "إطلاق أكاذيب وشائعات غير مقبولة لا تخدم مصلحة البلاد"، حسب بيان صدر عن مجلس السيادة.

ودعا حميدتي إلى تحري الصدق والأمانة، مشددا على أنه "لم تكن هناك أي قوات سودانية في طريقها إلى الإمارات وقد تم إرجاعها بأمر منه".

وتأتي هذه التصريحات تعقيبا على نشر مواقع إخبارية سودانية الخميس الماضي أنباء مفادها بأن قوات من الدعم السريع السودانية أعيدت من مطار الخرطوم قبل توجهها إلى الإمارات.

#دقلو #الامارات #السودان

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