بلدية الناصرة: المدينة خالية من "كورونا"

الناصرة/سما/

أعلنت بلدية الناصرة عن عقد اجتماع طارئ مع مدراء المستشفيات في المدينة، وذلك في أعقاب تشخيص سياح كوريين - زاروا المدينة في وقت سابق من الشهر الجاري - بالإصابة بفيروس كورونا المستجد. ودعت البلدية "كل من كان قد تواجد أو كان بعلاقة مباشرة مع الحجاج الكوريين"، أن يتوجه إلى طبيب العائلة والالتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن.

جاء ذلك إثر استلام البلدية، ظهر اليوم، السبت، بيانا من وزارة الصحة مفاده أن مجموعة من الحجاج الكوريين الذين زاروا المدينة، شخص تسعة منهم بإصاباتهم بفيروس كورونا، وأوضحت البلدية في بيان صدر عنها أن السياح زاروا المدينة في التاسع من شباط/ فبراير الجاري، ومكثوا في كنيسة البشارة وفندق سانت جبرئيل.

وشددت البلدية على أنه "لا يوجد حاجة للهلع والخوف أو الذعر من جراء ما حدث، مع العلم بأن المدينة خالية من هذا الفيروس"، لافتة إلى أن رئيس البلدية، علي سلام، "أوعز بإقامة غرفة طوارئ خاصة للإجابة على أي استفسار بهذا الشأن".

وأوصت البلدية "كل من كان قد تواجد أو كان بعلاقة مباشرة مع الحجاج الكوريين (أصحاب المطاعم، عمال الفندق، أصحاب دكاكين، مرشدين سياحيين، طاقم الحراسة وخدم الكنيسة، وسائقي الحافلات) أن يتوجهوا إلى طبيب العائلة والالتزام بتعليمات وزارة الصحة حول الموضوع".

الكنيسة ترجح إصابة السياح الكوريين بعد الزيارة

في المقابل، رجّحت مصادر كنسية في الناصرة" بأن إصابة الحجاج الكوريين بعدوى فيروس "كورونا" إما في الطائرة الكورية التي نقلتهم إلى بلادهم، وإما أنهم تلقوا العدوى بعد وصولهم إلى بلادهم.

واستبعدت المصادر أن يكون السياح الكوريين قد أصيبوا بالعدوى في البلاد، نظرا لعدم وجود مصابين بالفيروس في مدينة الناصرة ولا في البلاد عموما. موضحة أنه "لو كانوا قد تلقوا العدوى في بلادنا لكانت قد ظهرت حالات إصابة بالفيروس".