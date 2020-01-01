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إيطاليا: المستوطنات غير قانونية وعقبة خطيرة أمام التوصل إلى حل دائم

السبت 22 فبراير 2020 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا: المستوطنات غير قانونية وعقبة خطيرة أمام التوصل إلى حل دائم


غزة / سما /

 كدت وزارة الخارجية الإيطالية، أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبة خطيرة أمام احتمال التوصل إلى حل دائم ومقبول من كلا الجانبين.

وأعربت الخارجية الايطالية، في بيان صحفي، اليوم السبت، عن قلقها البالغ إزاء اعلان الحكومة الاسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية. وطالبت السلطات الإسرائيلية بإعادة النظر في القرار المعلن.

وأكدت أن إيطاليا ما زالت مقتنعة، أنه لا يمكن ضمان سلام عادل ودائم، يستند إلى معايير معترف بها دولياً وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، إلا بحل قائم على وجود دولتين، تكون القدس عاصمة لكلتيهما.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتياهو، أعلن الخميس المنصرم، عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات الاحتلال عن خطة تهدف لإقامة حي استيطاني على أراضي مطار القدس الدولي "مطار قلنديا".

#ايطاليا #المستوطنات #استيطان

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