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مرفق رابط الفحص.. إعلان هام للمستفيدين من المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

السبت 22 فبراير 2020 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق رابط الفحص.. إعلان هام للمستفيدين من المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة


غزة / سما /

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، عصر اليوم السبت، عن البدء بصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة.

وأوضحت أن الصرف سيكون اعتبارا من يوم الأحد الموافق 23-02-2020 وحتى الثلاثاء 03-03-2020 في جميع فروع مكاتب البريد في 8 صباحا حتى الساعة 2:30 عصرا، وأصحاب الوكالات يوم الثلاثاء 03-03-2020.

ونشرت الوزارة بعض التعليمات التي يجب مراعاتها عند عملية الصرف وهي:

1- الصرف للمستفيد شخصيا مصطحبا بطاقة الهوية

2- اصطحاب صورة عن الهوية الشخصية

3- التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2

4- الالتزام بمواعيد الصرف حسب الحروف الأبجدية

رابط لفحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية



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