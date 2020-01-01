الجيش السوري يواصل تقدمه ويكثف استهداف محاور المسلحين في أرياف حلب وإدلب

دمشق/وكالات/

كثف الجيش السوري في الساعات الأخيرة، استهدافه لمحاور تحرك وخطوط إمداد المسلحين المدعومين من تركيا، في ريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي والشرقي، وفق ما أفادت وكالة “سانا”.

ولفتت وكالة الأنباء السورية الرسمية، إلى أن “استهدافات الجيش المركزة بسلاحي الصواريخ والمدفعية ضد المجموعات الإرهابية في محيط قميناس وجبل الأربعين وأطراف مدينة أريحا وكفرنبل وحاس بريف إدلب، أصابت بدقة تحصينات ومقرات وعربات مدرعة للإرهابيين ودمرتها”،

وأشارت إلى أن “وحدات الجيش وجهت ضربات كثيفة بالصواريخ والمدفعية على نقاط تحصن “الإرهابيين” وخطوط إمدادهم في محيط الأتارب وأطراف دارة عزة وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد”.

من جهة أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بلندن)، السبت، إن “قوات الحكومة السورية قصفت أماكن في بلدات دير سنبل، وكفرنبل، وحاس، وبسقلا بريف إدلب، ومحيط وأطراف كل من الأتارب ودارة عزة غرب مدينة حلب، بينما يشهد محور النيرب شرق إدلب، عمليات قصف مكثف ومتبادل، بين الجيش السوري من طرف، والفصائل والقوات التركية من طرف آخر، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن”.

من جانبه، أعلن وزير النقل السوري علي حمود اليوم السبت افتتاح الطريق الدولي دمشق – حلب بشكل رسمي أمام حركة السير والمرور ووضعه في خدمة المواطنين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية ( سانا ) اليوم عن حمود قوله، خلال جلسة مجلس الوزراء السوري في مدينة حلب: ” بعد استكمال صيانة الطريق وقيام المؤسسة العامة للجسور بفحص كافة الجسور وازالة السواتر الترابية وعملية ترميم للطريق من مدينة سراقب باتجاه حلب، فقد بات الطريق، واعتباراً من اليوم جاهزا للعمل وأمام الجميع، وأن الوزارة سوف تعمل على ترميم سكة حديد حلب حمص خلال الاشهر القليلة القادمة “.

وأغلق طريق حلب دمشق والذي يمتد لنحو 350 كيلومترا منذ نهاية عام 2012 بعد سيطرة فصائل المعارضة على مناطق واسعة في محافظات حمص وحماة وادلب وحلب، وقامت الحكومة السورية بتأمين الوصول إلى مدينة حلب باتجاه طريق حماة -اثريا -خناصر -حلب، بعد استعادة منطقة خناصر من سيطرة مسلحي المعارضة وتنظيم داعش .

وشهد طريق حلب خناصر الذي يزيد طوله على 450 كيلومترا، وهو طريق صغير، عشرات الحوادث التي راح ضحيتها مئات من القتلى والجرحى خلال السنوات الماضية .

وكان الوفد الحكومي السوري الذي يضم جميع الوزراء وصل لأول مرة الى حلب أمس براً بعد تفقد البلدات التي تقع على طريق دمشق .

ووصلت يوم الاربعاء الماضي أول طائرة مدنية تابعة للشركة الطيران السوري إلى مدينة حلب بعد اغلاق المطار لمدة ثماني سنوات بسبب سيطرة فصائل المعارضة على مناطق في محيط المطار.

وواصلت القوات الحكومية السورية تقدمها وسيطرتها على طريق حلب دمشق الدولي، والذي يعتبر من أهم الطرق الدولية في سورية، منذ بداية العام الجاري بعد معارك مع مسلحي المعارضة كما استطاعت تأمين محيط مدينة حلب من الجهة الغربية والشمالية قبل أيام .