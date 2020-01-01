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حملة لإزالة التعديات والبسطات العشوائية بغزة

السبت 22 فبراير 2020 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
حملة لإزالة التعديات والبسطات العشوائية بغزة


غزة / سما /

رافقت شرطة البلديات في محافظة غزة موظفي دائرة النظام والانضباط في بلدية غزة في حملة إزالة التعديات والبسطات العشوائية المخالفة في غزة.

وأكد مدير شرطة بلدية محافظة غزة جهاد حمادة أن الحملة شملت إزالة التعديات والبسطات المخالفة التي تشغل الرصيف وتتعدى على الشارع العام والتي تسبب مكاره صحية في شارعي النصر والجلاء".

وأضاف حمادة أن مثل هذه الحملات ستستمر حتى يتم فرض النظام العام، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق من يخالف القانون ويسبب ضرراً للمواطنين ويستغل الطرقات والأرصفة بشكل غير قانوني وشرعي.

#بلدية غزة #شرطة البلديات

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