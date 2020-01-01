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خاص بالتعليم.. وظائف مؤقتة لمشروع الإنعاش الاقتصادي بغزة

السبت 22 فبراير 2020 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
خاص بالتعليم.. وظائف مؤقتة لمشروع الإنعاش الاقتصادي بغزة


غزة / سما /

أعلنت الجمعية التعاونية الزراعية بيت حانون CAAB، عن فتح باب التسجيل لمشروع الإنعاش الاقتصادي من خلال توفير العمل الكريم في قطاع غزة.

وأوضحت الجمعية أنه المشروع سيكون بتمويل من الحكومة النرويجية ومن خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP.

وأشارت إلى أن المشروع سيخصص لقطاع التعليم في مدارس وزارة التربية والتعليم بعدد (120) حسب التخصصات والشروط المرفقة.

وبينت أن التسجيل سيكون ابتداءً من يوم الخميس الموافق: 20/02/ 2020محتى نهاية يوم: الخميس الموافق: 05/03/ 2020.

وسيتم التسجيل من خلال رابط وزارة العمل التالي: اضغط هنا



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#غزة #الانتعاش الاقتصادي #الجمعية التعاونية الزراعية #بيت حانون #وظائف

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