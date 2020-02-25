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فعاليات احتجاجية لـ "اتحاد موظفي الاونروا" بغزة هذا الأسبوع

السبت 22 فبراير 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
فعاليات احتجاجية لـ "اتحاد موظفي الاونروا" بغزة هذا الأسبوع


غزة / سما /

قرر اتحاد الموظفين العرب في وكالة "الاونروا" تصعيد خطواته الاحتجاجية الرافقة لقرارات إدارة الوكالة الأخيرة، وما وصفته عن تراجعها عن الاتفاقيات التي توصلت إليها مع الاتحاد.

وأعلن الاتحاد عن تعليق العمل في الحصة الأخيرة لجميع المدارس الصباحية والمسائية يوم الثلاثاء الموافق 25/2/2020، وصرف الطلاب من المدارس مع توضيح أسباب هذا التعليق للطلاب وأولياء الأمور.

كما قرر تعليق العمل لمدة ساعة في جميع عيادات الوكالة ومراكز التدريب المهني يوم الثلاثاء الموافق 25/2/2020، من الساعة 10:30 صباحاً حتى الساعة 11:30 صباحاً يعتصم خلالها جميع الموظفين داخل أماكن عملهم.

وأوضح الاتحاد أنه سيقوم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البوابة الغربية لمكتب غزة الإقليمي لجميع الموظفين المفصولين وعائلاتهم يوم الأربعاء الموافق 26/2/2020، من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 3:00 مساءً.

وأشار إلى الاستمرار في مقاطعة التواصل مع مدير عمليات الوكالة، بسبب عدم احترامه العمل النقابي، والتنصل من الالتزامات التي تَوافَق عليها مع اتحاد الموظفين.

وطالب الاتحاد القائم بأعمال المفوض العام للأونروا بالتدخل السريع لحل هذه الإشكاليات قبل تفاقم الأزمة.

ودعا الاتحاد أولياء الأمور ودائرة شئون اللاجئين لأخذ دورهم ومواجهة المخاطر المحدقة بالعملية التعليمية وخدمات اللاجئين جراء ترك المؤسسات لمدة أسبوعين بلا موظفين.

#اونروا #اتحاد الموظفين #قطاع غزة #فعاليات احتجاجية

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