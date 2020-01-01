الديمقراطية تجدد رفضها لـ"صفقة القرن": شعبنا بصموده سيفشلها

غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر، ظهر اليوم السبت، إن الإعلان عن "صفقة القرن" جريمة بحق شعبنا وحقوقه الوطنية.

وجدد ناصر، خلال فعالية لإحياء الذكرى الـ51 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التي أقيمت اليوم بشارع الوحدة في غزة، رفضه لـ"صفقة القرن" الأمريكية لأنها جريمة بحق شعبنا وحقوقه.

ووجه دعوة للجميع بضرورة وضع استراتيجية بديلة لاتفاقية "أوسلو" إلى جانب العمل على وقف التنسيق الأمني.

كما ودعا لضرورة تصعيد المقاومة الشعبية بكل أشكالها وذلك من أجل مواجهة "صفقة ترمب"، مشدد على أن شعبنا بصموده سوف يسقط الصفقة.