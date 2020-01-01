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طيران الاحتلال الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية

السبت 22 فبراير 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
طيران الاحتلال الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية


القدس المحتلة / سما /

اخترقت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم السبت، الأجواء اللبنانية فوق مناطق شمال لبنان.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني بيانًا جاء فيه أن: "6 طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة ونفذت طيرانًا دائريًا".

أضافت المديرية في بيانها أن "الطيران حلق فوق مناطق عاليه الشوف وبيروت وضواحيها وبعبدا وعاليه وبين منطقتي شكا والجنوب وصولًا إلى مناطق الشمال حتى بلدة عدلون وغادرت جميعها الأجواء باتجاه الأراضي المحتل"، وفقا لما ذكرته وكالة "سانا".

وذكرت الوكالة أن 4 مقاتلات حربية إسرائيلية وزورق حربي أمس الجمعة، الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

#طائرات الاحتلال #لبنان #الاجواء اللبنانية #اسرائيل

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