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غزة : عمل تخريبي عطل خدمتي الهاتف و"النت" بـ 274 خطاً بغزة

السبت 22 فبراير 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : عمل تخريبي عطل خدمتي الهاتف و"النت" بـ 274 خطاً بغزة


رام الله /سما/

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم السبت، أنه نتيجة عمل تخريبي لجهاز الاتصالات في منطقة الرمال "شارع أحمد عبد العزيز" بغزة، فقد تعطلت الخدمة الهاتفية وخدمة خط النت، في عدد 274 خطاً.
وأضافت في بيان لها "أنه لا يوجد أي موعد محدد لإرجاع الخدمة، نظراً لعدم توفر المواد البديلة، نظراً لتعرض المستودع الرئيسي للسرقة سابقاً".
وتعد هذه المرة الثانية التي تتعرض شركة الاتصالات لحادث، حيث كانت شركة الاتصالات الفلسطينية، قد استنكرت في الرابع من شباط/ فبراير الماضي، عملية السطو التي تعرض لها المستودع الرئيسي للشركة في منطقة الزوايدة بغزة، والتي أسفرت عن سرقة محتوياته، والتي تقدر بنحو 15 مليون شيكل، الأمر الذي حال دون تقديم الخدمة لشريحة واسعة من أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية.
وكان رئيس وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، المعروف بـ"المنسق"، كميل أبو ركن، قال عبر صفحته على (فيسبوك): إنه لن يتم إدخال معدات شركة "الاتصالات" بغزة، إلى القطاع، إلى أن تتم إعادة كافة المعدات المسروقة.
 
#الاتصالات الفلسطينية #سرقة #غزة

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