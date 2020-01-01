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بعد إعدام نجله.. الاحتلال يعتقل والد وأشقاء الشهيد زعاترة بالقدس

السبت 22 فبراير 2020 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد إعدام نجله.. الاحتلال يعتقل والد وأشقاء الشهيد زعاترة بالقدس


القدس المحتلة / سما /

افادت مصاد محلية، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال اعتقلت والد وأشقاء الشهيد ماهر يوسف زعاترة (33 عاما) من جبل المكبر بالقدس المحتلة.

وأوضحت المصادر، أن جنود الاحتلال اقتحموا حي الصلعة في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة مسقط رأس الشهيد زعاترة، وقاموا باستجواب أهله قبل اعتقال والده واشقائه.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على الشاب زعاترة، قرب باب الأسباط بالبلدة القديمة من القدس بدعوى حيازته سكينا، وأسفر عن إصابته بجروح خطيرة، وتعمدت تركه ينزف على الأرض حتى ارتقى شهيدا.

على الصعيد ذاته، قامت الاحتلال بتعزيز جنوده وإجراءاته العسكرية في محيط باب الأسباط، وأغلقت جميع الأبواب المؤدية للبلدة القديمة بالقدس المحتلة

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