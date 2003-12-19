للمرة الثانية.. الاحتلال يعزل الأسير أحمد أبو جزر 60 يوماً

غزة / سما /

قالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم السبت، إن إدارة مصلحة سجون الاحتلال جددت عزل الأسير أحمد جمعة سرحان أبو جزر (34 عـاماً) من حي الجنينة بمديـنة رفح جنوب قطاع غزة، لمدة (60) يوماً للمرة الثانية على التوالي.

وأشارت المؤسسة في بيان لها، إلى أن إدارة السجون فرضت على الأسير أبو جزر عقوبات تعسفية تمثلت بقرار عزله بتاريخ 12/12/2019 ولمدة شهرين، ومنع الأدوات الكهربائية عنه، ومنع زيارة الأهل والكانتينا لمدة شهرين، بادعاء أنهم وجدوا جهاز تلفون في القسم المتواجد فيه عندما كان في سجن هداريم، ونفى في حينه الأسير أبو جزر أنهم وجدوا الجهاز بحوزته أو حتى في أغراضه الشخصية.

وأوضحت أن قرار انهاء عزله كان مقرراً بتاريخ 12/02/2020 إلا أنه فوجئ بتجديد عزله مرة ثانية بالرغم من وعود ضباط مصلحة السجون بإنهاء عزله ونقله من عزل سجن مجدو إلى جلبوع.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد أبو جزر ولد بتاريخ 08/04/1985، وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 19/12/2003، وأصدرت المحكمة بحقه حكماً بالسجن سبعة عشر عاماً، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس والمشاركة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال.