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وفد من القائمة العربية الموحدة يبحث أزمة كهرباء القدس مع شركة الكهرباء الإسرائيلية

السبت 22 فبراير 2020 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من القائمة العربية الموحدة يبحث أزمة كهرباء القدس مع شركة الكهرباء الإسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

 التقى النائبان الدكتور أحمد الطيبي، والمحامي أسامة السعدي من القائمة العربية الموحدة برئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام م. هشام العمري، والمستشارين القانونيين لكهرباء القدس وممثلين عن إدارة شركة كهرباء إسرائيل، بهدف بحث أزمة كهرباء القدس وآخر مستجدات أزمتها مع شركة الكهرباء الإسرائيلية، لا سيما في ظل استمرار إجراءات القطع العشوائي عن الخطوط المزودة لكهرباء القدس دون سابق إنذار ودون أي مبرر.

وجاء اللقاء الذي نظمه النائبان الدكتور أحمد الطيبي، والمحامي أسامة السعدي من القائمة العربية الموحدة مع كهرباء القدس ومستشاريها القانونيين، وممثلين عن إدارة شركة كهرباء إسرائيل، إلى مناقشة جملة من المواضيع أبرزها القطع العشوائي من قبل شركة كهرباء إسرائيل على خطوط شركة كهرباء القدس، هذا إلى جانب تقريب وجهات النظر في موضوع تشغيل محطة قلنديا الجديده بما لا يؤثر على حقوق شركة كهرباء القدس.

وتم خلال اللقاء قبول اقتراح النائب الدكتور أحمد الطيبي والنائب اسامة السعدي بالتوصل إلى ورقة تفاهم خلال أيام معدودة مع شركة الكهرباء الإسرائيلية دون المساس بحقوق شركة كهرباء القدس، وإمكانية تشغيل محطة قلنديا الجديدة، ومحطة الخليل وأثر تشغيلهما على كافة المشتركين.

وقال العمري أن كهرباء إسرائيل قامت لأول مره ومنذ أكثر من شهر بإعادة خطوط منطقة بيت لحم المفصوله ولو بنسب متدنية، مشددا على أهمية هذا الاجتماع الذي جاء في وقت واصلت فيه شركة كهرباء إسرائيل بفصل الكهرباء عن الخطوط المزودة للتيار الكهربائي لشركة كهرباء محافظة القدس في مختلف مناطق الامتياز مما أثر على مختلف نواحي الحياة للمواطنين.

#القائمة العربية الموحدة #كهرباء القدس #احمد الطيبي #اسامة السعدي

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