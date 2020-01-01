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اسرائيل تم ردعها وأعترف بفشلي

ليبرمان: لا فائدة من شن عملية عسكرية في غزة دون معرفة نهاياتها

السبت 22 فبراير 2020 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: لا فائدة من شن عملية عسكرية في غزة دون معرفة نهاياتها


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" وزير الحرب الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان إنه لا فائدة من شن عملية عسكرية في قطاع غزة، إذا لم يكن معروفًا ماذا ستكون النهاية".

وتساءل ليبرمان في حديث لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية: "هل تم ردع حماس في عهد نفتالي بينت كوزير للجيش الإسرائيلي؟"، مضيفًا: "للأسف إسرائيل هي التي تم ردعها".

وأضاف  "يجب أن نفهم في النهاية أن الغزّيين لن يختفوا وأنا أعترف أنني فشلت ولم أستطع أن أدرك مفهوم الأمن بالنسبة لغزة، لذلك تحليت بالمسؤولية واستقلت"، وفق تعبيره.

ويذكر ان ليبرمان قد قدم استقالته من حكومة بنيامين نتنياهو ذلك عقب خلافات مع الأخير عقب جولة تصعيد مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، متهما في حينه نتنياهو بالخضوع لحركة حماس.

 

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