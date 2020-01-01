الهباش يطلع وفدا اندونيسيا على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا

رام الله / سما /

أطلع قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، وفدا ضم أكاديميين، ورجال دين وعلماء اندونيسيين على الأوضاع في فلسطين، ومعاناة أبناء شعبنا جراء ممارسات الاحتلال، وما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات، وحصار، وتهويد، ومنع للمواطنين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، لأداء العبادة بحرية وأمن.

وقال الهباش خلال استقباله الوفد في مكتبه، بمدينة رام الله، اليوم السبت، إن شعبنا وقيادته ممثلة بالرئيس محمود عباس، مصممون على المضي قدما لنيل الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، ورفض المؤامرات التي تنتقص من حقوقنا خاصة "صفقة القرن".

وأكد الهباش أهمية زيارة المسلمين والعلماء من كافة أرجاء العالم لمدينة القدس، والاطلاع على معاناة أهلها، والحصار الإسرائيلي المفروض عليها.

وأضاف ان الاحتلال يعمل جاهدا لمنع حرية العبادة عبر خلال منع المؤمنين من وصول الى مقدساتهم في القدس، مشيرا إلى أنه يقع على عاتقنا جميعا مسؤولية الدفاع عن المدينة، ومساندة أهلها.

وأوضح أن للعلماء والأئمة دورا محوريا وأساسيا في استنهاض المسلمين بكافة أرجاء العالم، لزيارة القدس والرباط فيها، وخوض معركة الدفاع عنها .

وطالب قاضي القضاة بمزيد من الزيارات الدورية، سواء أفراد أو مجموعات، للحفاظ على الهوية الإسلامية للقدس، في وجه مؤامرة التهويد التي تسعى حكومة الاحتلال لفرضها عليها، مستغلة انشغال المسلمين في قضاياهم الداخلية وهمومهم اليومية.

من جانبه، أكد الوفد أن مدينة القدس هي العاصمة الروحية لكل المسلمين في العالم، وواجبهم حمايتها وزيارتها والصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

وأشار الوفد إلى أن الأئمة وعلماء الدين والأكاديميين عليهم واجب دعوة المسلمين في كل مكان لزيارة القدس، وإظهار مكانة المدينة في عقيدة الإسلام والمسلمين.