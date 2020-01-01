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لونجليه وأومتيتي مهددان بالغياب عن مباراة الكلاسيكو

السبت 22 فبراير 2020 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
لونجليه وأومتيتي مهددان بالغياب عن مباراة الكلاسيكو


وكالات / سما /

يستضيف فريق برشلونة بقيادة مدربه الإسباني كيكي سيتيين نظيره إيبار في مباراة منتظرة مساء اليوم السبت على ملعب كامب نو التاريخي ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من عمر الدوري الإسباني “لا ليجا”.

ويلعب برشلونة اليوم مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني قبل مواجهته المنتظرة بشدة ضد ريال مدريد يوم الأحد بعد القادم في ملعب سانتياجو برنابيو.

ويلعب برشلونة اليوم ضد إيبار بحذر شديد قبل مواجهة نابولي يوم الثلاثاء وريال مدريد الأحد القادم، تخوفاً من الإصابات والإيقافات.

 

ويدخل ثنائي دفاع برشلونة الفرنسي صامويل أومتيتي ومواطنه كليمنت لونجليه المباراة اليوم ضد إيبار بخطر الغياب عن مواجهة ريال مدريد الأسبوع القادم.

ويمتلك ثنائي برشلونة في جرابهما 4 بطاقات صفراء، أي على بعد بطاقة صفراء واحدة على الغياب عن مباراة ريال مدريد القادمة الحاسمة.

#لونجليه #صامويل أومتيتي #الكلاسيكو #برشلونة #ريال مدريد

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