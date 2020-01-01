الجراد في طريقه إلى دولة الاحتلال بعد أن وصل لسيناء

القدس المحتلة / سما /

ذكر تقرير إسرائيلي، اليوم السبت، أن هناك سربا ضخما من الجراد في طريقه إلى دولة الاحتلال، بعد أن وصل إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.

وبحسب موقع العلوم البيئية الإسرائيلي، فإن معظم مناطق شرق افريقيا تعرضت لأضرار بسبب هذا السرب الذي يعد الأكبر خلال 70 عامًا، مما أدى لإلحاق أضرار اقتصادية.

وأشار إلى أن هذا الجراد شوهد يتكاثر على جانبي البحر الأحمر في السعودية وسيناء، وقد أصاب فعلا دول اثيوبيا، وكينيا، والصومال، وجيبوتي، وارتيريا، وجنوب السودان، واوغندا وتنزانيا.

ويصل هذا الجراد مرة كل بضع سنوات لتلك الدول، كما أنه يأتي إلى دولة الاحتلال كل عقد، لكن هذا السرب خرج عن نطاق السيطرة هذا العام.