  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام بالحجارة في يطا جنوب الخليل

السبت 22 فبراير 2020 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

هاجم مستوطنون مسلحون، اليوم السبت، رعاة المواشي أثناء تواجدهم في أراضيهم بقرية التوانة في بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجنة "التحدي والصمود" في جنوب الخليل ومسافر يطا فؤاد العمور ، بأن مستوطني "حفات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة، هاجموا الرعاة ورشقوهم بالحجارة، بحماية من جيش الاحتلال.

من ناحيته، أشار منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور، إلى أن ممارسات المستوطنين المدعومة من جيش الاحتلال تهدف إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين، وتوسيع رقعة الاستيطان في قرى وخرب جنوب الخليل، من خلال إرغامهم على الرحيل وترك أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم، ويعيشون فيها منذ عشرات السنين.

#مستوطنون #الخليل

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. السنوار يلتقي السفير العمادي في غزة.. وهذا ما بحثاه

ترامب يعين أردنية مستشارة للأمن الداخلي

غسان ابن جدو يظهر على طائرة "كورونا" القادمة من طهران لبيروت (شاهد)

قيادي فلسطيني: الهدنة طويلة الأمد والحل الإنساني المشبوه ستعزز الإنهيار الكارثي وتمرر صفقة القرن

الشيخ يتساءل: متى يُمكن أن نتوحد؟.. ونتمنى من حماس أن تلتقط مبادرة الرئيس عباس

العمادي يعلن تأجيل دفع أقساط عدد من مستفيدي شقق مدينة حمد السكنية للعام 2020

تشريح جثة مايكل جاكسون يكشف أسرارا درامية مثيرة

الأخبار الرئيسية

المنحة القطرية

أسماء المستفيدين من المنحة القطرية الـ100 دولار

زعاترة

صور : استشهاد شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب باب الأسباط

صحيفة: المقاومة مستنفرة تحسبا لغدر الاحتلال والعمادي يبلغ حماس بتمديد المنحة حتى نهاية العام

طالع .. نتائج انتخابات اقليم رام الله والبيرة لحركة فتح

جنرال إسرائيلي : بديل صفقة القرن إدارة الصراع مع الفلسطينيين