مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام بالحجارة في يطا جنوب الخليل

الخليل / سما /

هاجم مستوطنون مسلحون، اليوم السبت، رعاة المواشي أثناء تواجدهم في أراضيهم بقرية التوانة في بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجنة "التحدي والصمود" في جنوب الخليل ومسافر يطا فؤاد العمور ، بأن مستوطني "حفات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة، هاجموا الرعاة ورشقوهم بالحجارة، بحماية من جيش الاحتلال.

من ناحيته، أشار منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور، إلى أن ممارسات المستوطنين المدعومة من جيش الاحتلال تهدف إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين، وتوسيع رقعة الاستيطان في قرى وخرب جنوب الخليل، من خلال إرغامهم على الرحيل وترك أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم، ويعيشون فيها منذ عشرات السنين.