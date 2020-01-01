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المالكي يطلع السفير المغربي على مجمل التطورات

السبت 22 فبراير 2020 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، سفير المملكة المغربية لدى فلسطين محمد الحمزاوي، على مجمل التطورات السياسية، لا سيما الإعلان الاميركي لـ"صفقة القرن" وتداعياتها على استقرار المنطقة.

وشكر المالكي خلال لقاء السفير المغربي، اليوم السبت، في مقر الوزارة برام الله، المملكة المغربية الشقيقة على موقفها الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في إقامة دولته على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وأيضا شكر دولة فلسطين لموقف المغرب الشقيق في دعم فلسطين في مواجهة مخاطر الصفقة وتبعاتها.

وأشاد بعمق العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، والدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية في حماية القدس والمقدسات عبر ترؤس الملك المغربي محمد السادس للجنة القدس.

كما أكد المالكي الموقف الفلسطيني الثابت من عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، مع التأكيد على وحدة وسلامة كل الدول العربية وأراضيها، وفي دعم وحدة التراب المغربي، ودعم جهود المغرب في هذا الشأن، وفق قرارات الجامعة العربية والأمم المتحدة.

#رياض المالكي

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