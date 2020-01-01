أسماء المستفيدين من المنحة القطرية الـ100 دولار

غزة / سما /

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، اليوم السبت، تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المساعدات القطرية بقطاع غزة.

وكانت الوزارة قالت إن كشف صرف المنحة القطرية (100 دولار) لشهر 2/2020 يشمل 120 ألف أسرة، بحسب الاتفاق الذي جرى بين العمادي والسنوار.

وأوضحت الوزارة أنّه سيتم تفعيل رابط فحص صرف المنحة القطرية، خلال ساعات اليوم السبت، لتحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار وفق الآلية المتبعة بتوزيع الأسماء حسب الحروف الأبجدية ووفق المعتاد.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزّة، السفير محمد العمادي، عن موعد صرف المنحة القطرية، والتي تقدر باثني عشر مليون دولار، بواقع 100 دولار لمائة وعشرين ألف عائلة فقيرة.

وبحسب المعتاد، تصرف اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزّة مساعدات للأسر الفقيرة في القطاع بواقع 100 دولار، وذلك ضمن منحة أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني لسكان القطاع.

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