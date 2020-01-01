  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رابط الفحص،،

أسماء المستفيدين من المنحة القطرية الـ100 دولار

السبت 22 فبراير 2020 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسماء المستفيدين من المنحة القطرية الـ100 دولار


غزة / سما /

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، اليوم السبت، تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المساعدات القطرية بقطاع غزة.

وكانت الوزارة قالت إن كشف صرف المنحة القطرية (100 دولار) لشهر 2/2020 يشمل 120 ألف أسرة، بحسب الاتفاق الذي جرى بين العمادي والسنوار.

وأوضحت الوزارة أنّه سيتم تفعيل رابط فحص صرف المنحة القطرية، خلال ساعات اليوم السبت، لتحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار وفق الآلية المتبعة بتوزيع الأسماء حسب الحروف الأبجدية ووفق المعتاد.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزّة، السفير محمد العمادي، عن موعد صرف المنحة القطرية، والتي تقدر باثني عشر مليون دولار، بواقع 100 دولار لمائة وعشرين ألف عائلة فقيرة.

وبحسب المعتاد، تصرف اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزّة مساعدات للأسر الفقيرة في القطاع بواقع 100 دولار، وذلك ضمن منحة أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني لسكان القطاع.

رابط الفحص: اضغط هنا 

#العمادي #المنحة القطرية

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. السنوار يلتقي السفير العمادي في غزة.. وهذا ما بحثاه

ترامب يعين أردنية مستشارة للأمن الداخلي

اسرائيل تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا

قيادي فلسطيني: الهدنة طويلة الأمد والحل الإنساني المشبوه ستعزز الإنهيار الكارثي وتمرر صفقة القرن

غسان ابن جدو يظهر على طائرة "كورونا" القادمة من طهران لبيروت (شاهد)

الشيخ يتساءل: متى يُمكن أن نتوحد؟.. ونتمنى من حماس أن تلتقط مبادرة الرئيس عباس

ابو مرزوق : نُرحب بلقاء "أبو مازن"و رفضنا عدة وساطات لفتح حوار مع الفريق الأمريكي

الأخبار الرئيسية

526263M

صور : إصابة شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب باب الأسباط

صحيفة: المقاومة مستنفرة تحسبا لغدر الاحتلال والعمادي يبلغ حماس بتمديد المنحة حتى نهاية العام

طالع .. نتائج انتخابات اقليم رام الله والبيرة لحركة فتح

جنرال إسرائيلي : بديل صفقة القرن إدارة الصراع مع الفلسطينيين

الهندي: صفقة ترامب تهدف لمنح الضفة الغربية بالكامل للاحتلال ونتمنى من "فتح" قيادة المواجهات الشعبية