غزة : الآلاف يحيون انطلاقة الديموقرطية الـ51 بمسيرة ومهرجان جماهيري

غزة / سما /

شارك الالاف من انصار واعضاء الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في مسيرة جماهيرية ومهرجان حاشد بمدينة غزة.

وانطلقت المسيرة من شارع عمر المختار وصولا الى شارع الوحدة بمدينة غزة بمشاركة قادة الديموقراطية وقادة العمل الوطني والاسلامي.

ورفع المشاركون اعلام فلسطين واعلام الجبهة الديموقراطية وسط مشاركة من اعضاء الجناح العسكري للديموقراطية.

ووجه صالح ناصر القيادي في الجبهة التحية لكل من وقف في وجه صفقة ترامب التي رأي انها يمكن ان تسقط بوحدة الشعب الفلسطيني ووقف تيار التطبيع مع الاحتلال.

كما حيا الاهل في الضفة الغربية واراضي الثمانية واربعين الثابتين في وجه القوانين العنصرية.

ودعا الى قطع العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي ووقف الهرولة العربية للتطبيع معه.

وأكد ان تهديدات الاحتلال لن تخيف الشعب الفلسطيني وستزيد الشعب الفلسطيني تمسك بمواقفه التي لا تباع ولا تشترى بالمال وان العام الحالي سيكون عام مضاعفة الجهود لاسقاط صفقة ترامب.

وأشار صالح ناصر الى ان الاحتلال هو العابر وان الشعب الفلسطيني هو الثابت على ارضه حتى تحقيق الحرية والاستقلال والعودة.