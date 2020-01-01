جبل المكبر وثقافي طولكرم يهدران فرصة الفوز والبيرة تخطفه في الوقت الضائع

رام الله / سما /

أضاع فريق جبل المكبر نقاط اللقاء بعد تعادل امام اهلي قلقيلية بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد فيصل الحسيني ، ضمن مباريات دوري المحترفين، ولحساب الاسبوع السادس عشر، ليرفع المكبر رصيده بهذه النتيجة الى "21"،واهلي قلقيلية الى "12" نقطة، فيما تبقى للمكبر لقاء مؤجل امام هلال القدس ، الذي يخوض غمار منافسات كأس الاتحاد الاسيوي امام الجيش السوري .

واستهل جبل المكبر اللقاء بهجمات سريعة وهدد مرمى الاهلي في عديد المرات ، عبر شهاب القنبر ، ودواد صلاح وفادي سلبيس ، في المقابل عمد الاهلي لاغلاق المنطقة الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة لحمزة عيسى، وصالح نصرالله ، وكاد شهاب القنبر مع الدقيقة "13" ان يفتتح التسجيل من كرة صوبها على المرمى ابعدها الحارس شريم بحضور.

وفي الدقيقة "30" نجح شهاب القنبر من وضع فريقه في المقدمة، عندما استغل كرة عرضية سددها برأسه في المرمى ، وانقذ المدافع محمود ضيف الله مرمى فريقه من هدف محقق بعد ان ابعد كرة حمزة عيسى الذي استغل خروج الحارس محاجنة ليرسل كرة قوسية ابعدها ضيف الله .

وفي الدقيقة الاخيرة من زمن الشوط الاول عدل الاهلي النتيجة، من كرة انطلق بها حمزة عيسى وواجه المرمى تماماً وسدد كرة حاول ابعدها محاجنة لكن الكرة واصلت طريقها لشباك .

مع بداية الشوط الثاني كاد الاهلي ان يتقدم ، من هجمة سريعة ووصلت كرة عند حمزه عيسى وقبل ان يسدد تدخل الحارس محاجنة وانفذ مرماه من هدف محقق٥٥، وفي هذه اللحظات اتسم اللعب بالهجمات السريعة، ومحاولة الوصول للمرمى وسط افضلية لصالح المكبر، وعاد المكبر مرة اخرى وتقدم بالهدف الثاني، اثر كرة ارسلت امام المرمى، لتعود من المدافعين واعادها داود صلاح بمقصية ،استغلها شهاب القنبر واودع الكرة في الشباك ٧٥، وفي الدقائق الخمس الاخيرة من زمن اللقاء احتسب الحكم ركلة جزاء للاهلي ، منها عدل صالح نصر الله النتيجة بتسجله الهدف الثاني، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

ادار اللقاء براء ابو سريس، وساعده محمد خطيب، ومحمود ابو رويس، ومحمد ناصر رابعاً، مقيم الحكم سعدي ابو اسنينة ، وراقبل اللقاء مجدي زبيدات .

البيرة-وادي النيص

واقتنص فريق مؤسسة البيرة فوزاً ثميناً، امام ضيفه وادي النيص بهدف نظيف ، حمل توقيع اللاعب احمد ابو خديجة، في الشوط الثاني، من اللقاء الذي جرى على ستاد ماجد أسعد بالبيرة، لحساب الأسبوع الـ 16 من دوري المحترفين، وبهذه النتيجة استقر الوادي عند النقطة"23" ، فيما رفع البيرة بهذا الفوز رصيده الى "20" نقطة .

وشهدت الدقائق الأولى حذراً دفاعياً، ما أدى إلى غياب الفرص وتركز اللعب في منطقة المناورة والاعتماد على المناولات الطولية ،ونجح البيرة في بناء الانطلاقات الهجومية، لكن عناصره لم يتمكنوا من اختراق دفاعات الواد.

وعند الدقيقة 25، مرر فراس نعمان كرة ذكية، انفرد على إثرها محمد نضال بحارس المرمى كناعنة، الذي تألق في ابعاد الكرة، وفرض البيرة أفضليته بشكل واضح، بعد أن استطاع أن يسير اللعب باتجاه مناطق واد النيص الخلفية، معتمداً على التمريرات القصيرة بين لاعبيه.

وفي الدقيقة 35، سدد محمد الناطور كرة علت العارضة بقليل،وكاد البيرة أن ان يسجل هدف السبق، من كرة حين صوبها محمد الناطور أرضية جاورت القائم.

واصل البيرة مع مطلع الشوط الثاني افضليته، وكاد محمد فراج ان يصيب شباك الوادي ، بتسديدة زاحفة لكن كرته طالت المرمى "57"، فرد وادي النيص عبر اللاعب عمر عيسى سدد كرة قوية من مشارف الصندوق علت العارضة.

وفي الوقت الاضافي المحتسب ، تمكن الببيرة من خطف هدف الفوز ، عن طريق اللاعب ابو خديجة، اثر كرة ارسلها الناطورداخل الصندوق سددها مباشرة ابو خديجة في الشباك .

ادار اللقاء يزيد ابوعرقوب وساعده خلدون ابو قبيطه، ورابعاً شفيق أخليل، ومحمد عويس. راقب اللقاء فدائي نافع.

ثقاقي طولكرم-القوات

وفي لقاء ثالث، تعادل ثقافي طولكرم سلبًا أمام ضيفه القوات، على ملعب جمال غانم بطولكرم.

ورغم الأفضلية والسيطرة الكاملة للثقافي على مجريات اللقاء، إلا أن الفريق لم يتمكن من هز الشباك، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبهذا التعادل رفع ثقافي طولكرم رصيده إلى 15 نقطة، في المركز العاشر، مقابل 4 نقاط للقوات في المركز الأخير.