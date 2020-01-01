  1. الرئيسية
  2. الصحة

تعرف على الطريقة الصحيحة لتناول الأسبرين !

السبت 22 فبراير 2020 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على الطريقة الصحيحة لتناول الأسبرين !


وكالات / سما /

قدم علماء الطب في الولايات المتحدة برئاسة الدكتور تشارلز هينكينز، مكتشف الخصائص الوقائية للأسبيرين لمرضى القلب والأوعية الدموية، مقترحات لكيفية تناول هذا العقار.

وأكد الأطباء أن الأسبيرين يفيد في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن بهدف الوقاية الأولية من هذه الأمراض، يجب تناوله بحذر لتحقيق أكبر فائدة، ويجب أن تدرس كل حالة على انفراد.حسب مجلة American Journal of Medicine.

وقال الدكتور هينكينز “عند النوبة القلبية الحادة، يجب على المريض تناول 325 مليغراما من الأسبيرين فورا ويوميا لتخفيض خطر الموت المفاجئ. كما يجب تناول الأسبيرين فترة طويلة بعد حالات احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية، إذا لم يكن هناك ما يمنع ذلك”. بحسب “روسيا اليوم”.

وأشار الباحثون، إلى أنه عند وصف الأسبيرين لمدة طويلة للأشخاص الأصحاء يجب معرفة حالتهم وخصائص جسمهم، وبالدرجة الأولى تخثر الدم، لمنع حدوث نزيف دموي. والمهم في الوقاية الأولية اتباع نمط حياة صحي يتضمن الاقلاع عن التدخين وتخفيض الوزن وممارسة النشاط البدني يوميا بالإضافة إلى العلاج الدوائي الذي أثبته وأكده الطبيب المعالج، أولاً وقبل كل شيء، الأدوية التي تحتوي على مستحضرات الستاتين وأدوية التحكم بمستوى ضغط الدم.

#الأسبرين #امراض القلب #الأوعية الدموية

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. السنوار يلتقي السفير العمادي في غزة.. وهذا ما بحثاه

ترامب يعين أردنية مستشارة للأمن الداخلي

صحيفة عبرية تتحدث عن مواجهة مستقبلية بين تل أبيب وواشنطن

اسرائيل تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا

قيادي فلسطيني: الهدنة طويلة الأمد والحل الإنساني المشبوه ستعزز الإنهيار الكارثي وتمرر صفقة القرن

الشيخ يتساءل: متى يُمكن أن نتوحد؟.. ونتمنى من حماس أن تلتقط مبادرة الرئيس عباس

ابو مرزوق : نُرحب بلقاء "أبو مازن"و رفضنا عدة وساطات لفتح حوار مع الفريق الأمريكي

الأخبار الرئيسية

526263M

صور : إصابة شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب باب الأسباط

صحيفة: المقاومة مستنفرة تحسبا لغدر الاحتلال والعمادي يبلغ حماس بتمديد المنحة حتى نهاية العام

طالع .. نتائج انتخابات اقليم رام الله والبيرة لحركة فتح

أحزاب ومجالس بلدية إسبانية تقود حملة لمقاطعة إسرائيل

جنرال إسرائيلي : بديل صفقة القرن إدارة الصراع مع الفلسطينيين