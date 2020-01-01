  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تحذير صادم عن واتساب.. هكذا تكشف محادثاتك الخاصة!

السبت 22 فبراير 2020 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير صادم عن واتساب.. هكذا تكشف محادثاتك الخاصة!


وكالات / سما /

ضمن صاعقة جديدة ضربت خصوصية المستخدمين عبر مواقع التواصل، أفاد تقرير جديد بأن مجموعات المحادثة الخاصة عبر تطبيق "واتسآب" تعرض خصوصية المستخدمين لخطر، إذ من الممكن أن يكشف محرك البحث "غوغل" أي مجموعة دردشة خاصة في تطبيق واتساب عبر البحث.

في التفاصيل، اكتشف الصحافي في إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية جوردان وايلدون، أن استخدام ميزة "دعوة إلى مجموعة عبر الرابط" في التطبيق تتيح لمحرك البحث أن يقوم بفهرستها.

فهرسة روابط

ويسهّل ذلك العثور على بعض المجموعات الخاصة فقط من خلال بحث بسيط عبر "غوغل"، ما يعني أنه يمكن لأي شخص بشكل عشوائي اكتشاف مجموعات المحادثة والانضمام إليها، وبعد الانضمام، يمكن رؤية المشاركين وأرقام هواتفهم.

بدورها، لاحظت المطورة جين مانشون وونج أن غوغل تقدم حوالي 470 ألف نتيجة بحث لعناوين URL chat.whatsapp.com التي تُستخدم دعوات لمجموعات المحادثات.

 

ولا يعد ذلك خللا في التطبيق، إذ تقوم غوغل بفهرسة روابط الدعوة إلى محادثات مجموعات واتساب الخاصة، بحسب تقرير شركة الإعلام والبث الأمريكية "فايس (Vice)".

الشركة ترد

بدورها، علقت واتساب على التقارير الصادرة بأنه وعلى غرار أي محتوى يتم مشاركته في القنوات العامة القابلة للبحث، يمكن العثور على الروابط التي يتم نشرها بشكل عام على الإنترنت بواسطة مستخدمي التطبيق الآخرين.

وأضافت الشركة أنه يجب ألا يتم نشر الروابط التي يرغب المستخدمون في مشاركتها بشكل خاص إلا مع أشخاص يعرفونهم ويثقون بهم.

يشار إلى أن تطبيق "واتسآب" هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة انتشارا في العالم ويستخدمه نحو 1.5 مليار مستخدم.

#واتساب #محادثات

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. السنوار يلتقي السفير العمادي في غزة.. وهذا ما بحثاه

ترامب يعين أردنية مستشارة للأمن الداخلي

صحيفة عبرية تتحدث عن مواجهة مستقبلية بين تل أبيب وواشنطن

اسرائيل تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا

قيادي فلسطيني: الهدنة طويلة الأمد والحل الإنساني المشبوه ستعزز الإنهيار الكارثي وتمرر صفقة القرن

الشيخ يتساءل: متى يُمكن أن نتوحد؟.. ونتمنى من حماس أن تلتقط مبادرة الرئيس عباس

ابو مرزوق : نُرحب بلقاء "أبو مازن"و رفضنا عدة وساطات لفتح حوار مع الفريق الأمريكي

الأخبار الرئيسية

526263M

صور : إصابة شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب باب الأسباط

صحيفة: المقاومة مستنفرة تحسبا لغدر الاحتلال والعمادي يبلغ حماس بتمديد المنحة حتى نهاية العام

طالع .. نتائج انتخابات اقليم رام الله والبيرة لحركة فتح

أحزاب ومجالس بلدية إسبانية تقود حملة لمقاطعة إسرائيل

جنرال إسرائيلي : بديل صفقة القرن إدارة الصراع مع الفلسطينيين