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ممثلا فلسطين لكرة الطائرة يخسران بافتتاح البطولة العربية

السبت 22 فبراير 2020 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ممثلا فلسطين لكرة الطائرة يخسران بافتتاح البطولة العربية


القاهرة / سما /

خسر خدمات جباليا أول مبارياته في البطولة العربية الـ38 لكرة الطائرة التي تجري في جمهورية مصر العربية, أمام شباب الأهلي الإماراتي (1-3), ضمن منافسات المجموعة الثانية من المسابقة.

وتأخر خدمات جباليا في الشوط الأول (13-25), قبل أن يحسم الثاني لمصلحته (25-20), لكنه خسر الثالث والرابع (17-25), و(12-25) تواليا.

ومن المقرر أن يلعب الفريق ثاني مبارياته في البطولة العربية الجمعة أمام العربي القطري, في حين يلتقي سنجل ممثل فلسطين الآخر نظيره كاظمة الكويتي الأحد المقبل, لا سيما أنه خسر أيضا مباراته الافتتاحية أمام البيشمركة العراقي (0-3).

يشار إلى أن خدمات جباليا يلعب في المجموعة الثانية بجوار الهلال الليبي، والأهلي البحريني، والعربي القطري، وشباب الأهلي الاماراتي, أما سنجل فيتواجد في المجموعة الرابعة برفقة البيشمركة العراقي، وكاظمة الكويتي.

#خدمات جباليا #فريق سنجل #مصر #البطولة العربية

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