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تقدم طفيف لـ"الوطني" في التصنيف العالمي

السبت 22 فبراير 2020 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقدم طفيف لـ"الوطني" في التصنيف العالمي


رام الله / سما /

تقدم المنتخب الوطني الفلسطيني, 3 مراكز في التصنيف العالمي الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا", الذي صدر الخميس.

وبات "الوطني" في المركز 103 عالميا وفق التصنيف الجديد برصيد 1204 نقاط, علما أنه كان في المركز 106 عالميا الشهر الماضي.

كما بقي في المركز 18 على مستوى قارة آسيا, رغم تحقيقه بطولة الكأس الذهبية "بانغاباندو" في الفترة الأخيرة.

وعلى صعيد المراكز العشرة الأولى, لم يحدث أي تغيير, خاصة أن بلجيكا حافظت على الصدارة, ثم فرنسا, والبرازيل, وإنجلترا, وأوروغواي, وكرواتيا, والبرتغال, وإسبانيا, والأرجنتين, وكولومبيا تواليا.

#المنتخب الوطني #الفيفا

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