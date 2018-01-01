الاقتصاد: ترخيص 12 مصنعا خلال الشهر الماضي

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، عن ترخيصها 12 مصنعا برأس مال إجمالي بلغ 4.7 مليون دولار أميركي خلال الشهر الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه من المتوقع أن توفر المصانع لدى المباشرة في اقامتها في محافظات الخليل، وبيت لحم، ونابلس، ورام الله والبيرة، والقدس، أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

واستحوذت صناعة المنتجات الغذائية على الحصة الأكبر، وبنسبة 25.0% من إجمالي عدد المصانع، تلتها صناعة المشروبات وصناعة المعادن اللافلزية الاخرى ( مصانع الطوب والبلاط وحجر الأرصفة ومصانع الباطون ومناشير الحجر) بنفس النسبة 16.7%، اما من حيث قيمة راس المال شكلت صناعة المعادن اللافلزية الأخرى النسبة الأكبر بـ39.4%، تلتها صناعة الفلزات الاساسية (صناعة المنتجات المعدنية الاخرى) (صناعة الحديد الصلب ومصانع الالمنيوم وصناعة وسبك المعادن الثمينة) بنسبة 19.7%.

وسجل عدد المصانع الجديدة المرخصة لعام 2019 ارتفاعا بنسبة 3.0% مقارنة بالعام 2018، حيث تم ترخيص 138 مصنعا جديدا، بقيمة رأس مال بلغ 131.4 مليون دولار.

ويساهم القطاع الصناعي بنسبة 13.2%من الناتج الإجمالي المحلي للعام 2018، بقيمة اجمالية بلغت 1.826.3 مليار دولار، ويشغل هذا القطاع نحو 103.500 الف عامل يعملون في قطاعات ( المنتجات الغذائية، المشروبات، الملابس، الصناعات الجلدية، المنتجات الورقية، الكيماويات، الدوية، المنتجات الانشائية والمعدنية والأثاث) وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

واستفاد أكثر من 60 شركة في المحافظات الشمالية والجنوبية استهدفتها الوزارة ضمن مشروع تحديث الصناعة الفلسطينية توزعت على 5 قطاعات إنتاجية، هي: "الصناعات الكيماوية، والصناعات الورقية، والصناعات البلاستيكية، والصناعات المعدنية".

وتنفذ الوزارة مسح للمنشآت الصناعية العاملة بتمويل الوكالة الفرنسية للتنمية( AFD) ضمن مشروع تحديث الصناعة، والذي يتولى جهاز الاحصاء جمع وتوفير بيانات ميدانياً لجميع المنشآت الصناعية العاملة والتي تشغل خمسة عاملين فأكثر على عينة تبلغ حوالي (4200) عاملة وفقا للتصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية ((ISIC4، وهي جزء من قاعدة بيانات تعداد المنشآت 2017.