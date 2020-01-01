ليفاندوفسكي يهدد إيموبيلي في صراع المنافسة على الحذاء الذهبي

وكالات / سما /

واصل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي بايرن ميونخ، مزاحمة الإيطالي تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، في صراع المنافسة على الحذاء الذهبي.

وسجل ليفاندوفسكي هدفين قاد بهم بايرن ميونخ لتحقيق فوزاً قاتلاً على بادربورن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على ملعب آليانز آرينا، ضمن فعاليات الجولة 23 من مسابقة الدوري الألماني.

ليرتفع رصيد ليفاندوفسكي إلى 25 هدفاً هذا الموسم في صدارة هدافي الدوري الألماني، بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج.

ويتصدر الإيطالي تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، المركز الأول في صراع المنافسة على الحذاء الذهبي برصيد 26 هدفاً (52 نقطة).

ويأتي خلفه روبيرت ليفاندوفسكي برصيد 25 هدفاً (50 نقطة)، ثم كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، وتيمو فيرنر مهاجم لايبزيج وإيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند برصيد 20 هدفاً (40 نقطة).

ويحصل لاعبو الدوريات الخمس الكبرى نقطتين نظير كل هداف في صراع الحذاء الذهبي.