مانشستر يونايتد مُنفتح على بيع بوجبا بسعر منخفض

وكالات / سما /

سئمت إدارة نادي مانشستر يونايتد من تعليق مستقبل لاعبها الفرنسي بول بوجبا، ولذلك أصبحت منفتحة على بيعه في الانتقالات الصيفية القادمة، خوفاً من الاصطدام برحيله المجاني في صيف 2021، وهو موعد انتهاء عقده مع الفريق الإنجليزي.

وغاب بوجبا عن أغلب مباريات مانشستر يونايتد هذا الموسم، بداعي الإصابة المزعجة التي تعرض لها في الكاحل، ولكن جماهير الشياطين الحمر تعتقد بأن اللاعب الفرنسي يستخدم إصابته كوسيلةٍ للضغط على إدارة النادي من أجل السماح له بالرحيل.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن مسؤولي مانشستر يونايتد فقدوا صبرهم تجاه بوجبا، بعدما غاب لفترات طويلة هذا الموسم، بسبب الإصابة، وهو يجعلهم منفتحين على فكرة التخلي عنه خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت الصحيفة المذكورة، أن إد وودوارد المكلف بالأمور الإدارية والتعاقدات، أبلغ الأندية المهتمة بأن سعر اللاعب الفرنسي، قد تم تخفيضه عن مطالب الصيف الماضي، وأصبح مطلوباً مقابله مبلغاً قيمته 60 مليون جنيه استرليني فقط، مع تبقي موسم واحد فقط على نهاية عقده.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن يوفنتوس هو أبرز المهتمين بالحصول على خدمات بول بوجبا، لكنه لا يمتلك الأموال الكافية لإبرام الصفقة، وسيحتاج لبيع أحد نجومه من أجل منافسة ريال مدريد وسان جيرمان على بطل العالم.

وكانت التقارير الصحفية قد ألمحت إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد يُخططون لتفعيل بند التمديد في عقد بوجبا لموسم إضافي، وذلك من أجل الاستفادة مادياً إذا أرادوا بيعه خلال الصيف القادم.