رحيم ستيرلينج يُبعد شبهة الحظ عن زيدان

وكالات / سما /

يعتقد رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي، بأن زين الدين زيدان لم يُراكم النجاحات مع ريال مدريد بسبب الحظ وملكاته الربانية، مشيراً في السياق نفسه، إلى أن المواجهة المرتقبة بين النادي الملكي وبطل الدوري الإنجليزي ستكون صعبة للغاية.

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على ريال مدريد بملعب سانتياجو بيرنابيو مساء الأربعاء المقبل، في ذهاب الدور ثمن النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويؤمن ستيرلينج بقدرة فريقه على الإطاحة بالنادي الملكي رغم صعوبة المهمة.

وقال اللاعب الإنجليزي في تصريحات أدلى بها لصحيفة (آس) الإسبانية: “لقد تابعت قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال مع زملائي في النادي، إنه شيء نفعله دائماً لأننا نحظى بوقت رائع، رد فعلنا كان جيداً، وبكل تأكيد فهم نادٍ كبير وهذا تحدٍ رائع، إذا كنت تريد النجاح في هذه البطولة فيجب عليك أن تلعب ضد أفضل الفرق”.

وتابع: “ريال مدريد يمر بوقت جيد، إنهم يمتلكون أجواءً رائعة وملعباً تاريخياً، وبالتأكيد ستكون مباراة صعبة، الآن هم يلعبون بشكل جيد للغاية ولكن أنا واثق تماماً في قدرتنا على التأهل، إذا كان اللاعبون في يومهم فأنا واثق من أننا قادرين على الفوز”.

وأوضح: “نعلم مدى صعوبة المباراة ونعلم أنها ستكون واحدة من أصعب المباريات في مسيرتنا كلاعبين، موسمنا لم يكن رائعاً في الدوري لذا نريد التعويض في الأبطال، هذه فرصة كبيرة لإظهار أنفسنا، في الوقت الراهن لا توجد كثير من الأندية التي تستطيع هزيمتنا، لذا يجب أن نكون في كامل تركيزنا”.

وبسؤاله عما إذا كان زين الدين زيدان محظوظاً، قال ستيرلينج: “ليس كذلك، الفوز بدوري الأبطال عدة مرات توالياً أمر صعب للغاية، إنهم فريق يمتلك عقلية الفوز بكل الطرق، هو تطور كثيراً طوال مسيرته كلاعب والآن يتطور كمدرب ليجعل فريقه دائماً يمتلك عقلية الفوز، الانتصارات لا تأتي بالحظ بل عن طريق عقلية الفوز”.

وعما إذا كان قادراً على اللعب بشكل أساسي في ريال مدريد، قال ستيرلينج: “أعلم جيداً نوعية هذه الأسئلة [يضحك]، أنا سعيد الآن مع مانشستر سيتي، ريال مدريد نادٍ رائع، عندما ترى القميص الأبيض تعلم جيداً ما يمثله هذا النادي، إنه نادٍ كبير ولكن أنا مع السيتي ولديّ عقد مهم ويجب أن أحترم هذا العقد”.