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ليفربول يفتقد قائده بداعي الإصابة

السبت 22 فبراير 2020 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يفتقد قائده بداعي الإصابة


وكالات / سما /

أعلن يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي،أمس الجمعة، غياب قائد الفريق جوردان هندرسون ثلاثة أسابيع، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها خلال مباراة أتلتيكو مدريد (صفر -1) في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء الماضي.

وقال المدرب الألماني إن لاعب الوسط البارز سيغيب عن مباراة "الردز" أمام وست هام يونايتد المهدد بالهبوط، الاثنين المقبل، وهي مباراة يحتاج ليفربول المتصدر للخروج بنتيجة طيبة منها "لوضع كل شيء في نصابه".

وأضاف مدرب بروسيا دورتموند السابق خلال مؤتمر صحفي: "ليست إصابة خطيرة، لكني أتوقع غيابه لثلاثة أسابيع وهو أمر سيء".

 وكانت هزيمة ليفربول في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا هي الخسارة الثالثة للفريق هذا الموسم في كل المسابقات، والأولى التي يتجرعها منذ هزيمة تشكيلة شابة أمام أستون فيلا في كأس الرابطة في ديسمبر.

وعن السقوط أمام أتليتكو مدريد، قال كلوب: "كانت مباراة غريبة. خسرنا المواجهة ولم نخرج منها بأشياء إيجابية.. لكنها مهمة حتى يشعر الفريق بمرارة الهزيمة عقب المباراة، وفي اليوم التالي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والشعور بالفوز".

#جوردان هندرسون #ليفربول #يورجن كلوب

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