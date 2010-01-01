4 لاعبين مرشحين لخلافة بنزيمة في ريال مدريد

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اللاعبين الأربعة الذين يمكنهم أن يحلوا محل كريم بنزيمة في صيف عام 2022.

وأوضح موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني أن هناك أربعة لاعبين سينتهي عقودهم في صيف عام 2022، وهو نفس موعد انتهاء عقد كريم بنزيمة مع ريال مدريد، وهم كيليان مبابي وجادون سانشو وأندريا بيلوتي ورودريجو مورينو.

ويبحثون بالفعل في مكاتب سانتياجو برنابيو عن البديل المثالي للمهاجم المخضرم كريم بنزيمة، حيث وصل الفرنسي إلى الفريق الملكي في عام 2010، وبعد أن ارتدى ملابس الميرينجي لأكثر من عقد من الزمان، بات قريبًا من نهاية مسيرته في البرنابيو.

وأجرى الموقع الإسباني الشهير تحليلًا للاعبين الأربعة الذين يمكنهم الانتقال إلى ريال مدريد لخلافة كريم بنزيمة بنهاية عقودهم في صيف عام 2022.

1- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

اللاعب الفرنسي الشاب الذي يبلغ من العمر 21 عامًا فقط هو أحد أولئك الذين نالوا إعجاب ريال مدريد أكثر من غيره لتعزيز الهجوم في المستقبل، وبغض النظر عن مسيرة بنزيمة في الريال حتى عام 2022، كان رئيس النادي فلورنتينو بيريز دائمًا واضحًا أن كيليان سيتعين عليه ارتداء القميص الأبيض في يوم من الأيام، حيث ينتهي عقده في نفس الوقت الذي ينتهي فيه عقد كريم، وإحصاءاته الحالية دليل على تكلفته العالية، بعدما لعب 29 مباراة، وسجل 24 هدفًا وصنع 16 هدفًا في 2183 دقيقة لعبها حتى الآن هذا الموسم، وسيتعين عليهم في مدريد أن يدفعوا حوالي 300 مليون يورو كرسوم نقله قبل عام 2022.

2- جادون سانشو (بوروسيا دورتموند)

تم ربط اللاعب الإنجليزي الشاب بريال مدريد منذ الموسم الماضي، وبدأ في وضع اسمه على خريطة الكرة الأوروبية بفضل إحصاءاته الرائعة مع بوروسيا دورتموند، فقد لعب 31 مباراة وسجل 16 هدفًا وصنع 17 هدفًا في 2510 دقيقة لعبها حتى الآن هذا الموسم، إنه أغلى لاعب كرة قدم في عمره، حيث يبلغ سعره حوالي 120 مليون يورو.

وبصرف النظر عن هذين اللاعبين، يظهر اسمان آخران على جدول أعمال مدريد، وينتهيان عقدهما في نفس العام مع كريم بنزيمة، الأول هو أندريا بيلوتي اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 26 عامًا والذي يلعب حاليًا مع تورينو، فهو يعيش موسمًا رائعًا، بعدما لعب 30 مباراة وسجل ٢٥ هدفًا ولديه ثلاث تمريرات حاسمة في 2580 دقيقة لعبها حتى الآن، وسعره 40 مليون يورو.

واللاعب الآخر الذي يستقطب أنظار ريال مدريد هو مهاجم فالنسيا رودريغو مورينو صاحب الـ28 عامًا، ويعتبر الخيار الأقل أهمية لفلورنتينو بيريز، بعدما ارتبط مؤخرًا بالانتقال لبرشلونة وأتلتيكو مدريد، وقد لعب 26 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 11 هدفًا في 1905 دقيقة هذا الموسم، ويبلغ سعره حوالي 50 مليون يورو.