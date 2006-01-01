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وزير بريطاني : إسرائيل وإيران تعاونتا في تدمير العراق ونصحت تل ابيب بالتحاور مع حماس

السبت 22 فبراير 2020 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير بريطاني : إسرائيل وإيران تعاونتا في تدمير العراق ونصحت تل ابيب بالتحاور مع حماس


لندن/وكالات/

كشف وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو، أن إسرائيل وإيران نسقتا وتعاونتا مباشرة فيما بينهما في المجالات العسكرية والاستخباراتية لتدمير العراق خلال الحرب العراقية - الإيرانية في الثمانينيات، حيث بلغت الصادرات الإسرائيلية من السلاح لإيران حينها ما قيمته ملياري دولار، وفق موقع "i24 news" الإسرائيلي.
 
وبحسب الموقع، قال سترو: إن "إسرائيل منحت إيران معلومات عن مواقع عسكرية غربي العراق، وقامت إيران بقصفها، وإيران بدورها قدمت لإسرائيل الكثير من الصور لمفاعل تموز النووي العراقي، فقامت إسرائيل بتدميره".
 
وأضاف سترو أنه "من الجيد للعرب ألا يصدقوا كل ما يقال عن المؤامرات، وأن يثقوا بأنفسهم عوضاً عن الاكتفاء بإلقاء اللوم على الأميركيين والبريطانيين"، واعتبر أنّ "المنطقة العربية ملعونة بالنفط الذي سينضب في النهاية، وإذا أراد العرب الخروج من هذه اللعنة، فعليهم تقليل الاعتماد على النفط"، وفق تعبيره.
 
ووفقًا للموقع، أكد سترو أن إقالته من منصبه، من قبل رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، كانت مفاجئة، معتبرًا أن "دعمه لإسرائيل لا يعميه عن خلافه مع الحكومة الإسرائيلية حول العديد من الملفات المتعلقة بكيفية تعاملها مع الفلسطينيين"، كاشفًا أنه دعا الحكومة الإسرائيلية للحوار مع حركة حماس بعد فوزها بالانتخابات عام 2006.

#ايران #اسرائيل #حماس #العراق

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