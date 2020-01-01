  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية التركية: توسيع المستوطنات نهج احتلالي نرفضه بشدة

السبت 22 فبراير 2020 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية التركية: توسيع المستوطنات نهج احتلالي نرفضه بشدة


القدس المحتلة / سما /

 أعربت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، عن رفضها الشديد للقرار الإسرائيلي توسيع المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية، مؤكدةً أن "أراضي فلسطين ملك للشعب الفلسطيني".

وذكّرت الوزارة في بيان بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلن قبل أيام على موعد الانتخابات الإسرائيلية، اعتزامه بناء وحدات إضافية في المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف: "نرفض بشدة مجددا هذا النهج الاحتلالي التي يضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل اتباع الأساليب ذاتها قبل كل انتخابات، عبر اغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني والدوس على القانون الدولي بأقدامها.

وشدد أنه من الواضح أن "خطة السلام" التي أعلنت عنها الولايات المتحدة منذ مدة، شجعت الاحتلال على اتخاذ الإجراءات غير القانونية المعنية.

وأكد أن "أراضي فلسطين للشعب الفلسطيني، والعقلية الاحتلالية لن تغير إطلاقا هذه الحقيقة".

#اسرائيل #استيطان #تركيا

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. السنوار يلتقي السفير العمادي في غزة.. وهذا ما بحثاه

الموت يفجع الفنان جورج وسوف

ترامب يعين أردنية مستشارة للأمن الداخلي

صحيفة عبرية تتحدث عن مواجهة مستقبلية بين تل أبيب وواشنطن

اسرائيل تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا

قيادي فلسطيني: الهدنة طويلة الأمد والحل الإنساني المشبوه ستعزز الإنهيار الكارثي وتمرر صفقة القرن

الشيخ يتساءل: متى يُمكن أن نتوحد؟.. ونتمنى من حماس أن تلتقط مبادرة الرئيس عباس

الأخبار الرئيسية

صحيفة: المقاومة مستنفرة تحسبا لغدر الاحتلال والعمادي يبلغ حماس بتمديد المنحة حتى نهاية العام

طالع .. نتائج انتخابات اقليم رام الله والبيرة لحركة فتح

أحزاب ومجالس بلدية إسبانية تقود حملة لمقاطعة إسرائيل

جنرال إسرائيلي : بديل صفقة القرن إدارة الصراع مع الفلسطينيين

الهندي: صفقة ترامب تهدف لمنح الضفة الغربية بالكامل للاحتلال ونتمنى من "فتح" قيادة المواجهات الشعبية