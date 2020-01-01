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"هيئة الأسرى": الأسير المصاب محمد صرمة في العناية المكثفة

السبت 22 فبراير 2020 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"هيئة الأسرى": الأسير المصاب محمد صرمة في العناية المكثفة


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الأسير الفتى المصاب محمد عبد المجيد صرمه، الذي أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس شرق رام الله، يقبع بوضع صحي صعب في مستشفى "شعاري تصيدك" الإسرائيلي.
وقال محامي الهيئة كريم عجوة الذي تمكن من زيارته اليوم السبت، إن الأسير يقبع في قسم العناية المكثفة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير، حيث أصيب بالرصاص في البطن والقدم.
وأضاف عجوة، أنه تم اجراء عملية جراحية للأسير عند احضاره للمستشفى يوم امس، وقد تم استئصال احدى كليتيه وجزء من الأمعاء.
وأشار إلى انه تم السماح لوالدته ووالده بزيارته اليوم بعد حصولهما على تصريح.

#اسير #رام الله #الاحتلال

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