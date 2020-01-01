  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

6 مباريات في دوري غزة اليوم

السبت 22 فبراير 2020 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
6 مباريات في دوري غزة اليوم


غزة / سما /

تُفتتح مساء اليوم السبت، منافسات الجولة العشرين من دوري الدرجة الممتازة، ودوري الدرجة الأولى، والجولة السادية عشر من دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب".

ففي دوري الدرجة الممتازة، يستقبل فريق بيت حانون الرياضي على ملعبه شمال القطاع، ضيفه شباب خانيونس.

أما في دوري الدرجة الأولى، يحل فريق الجلاء ضيفاً على خدمات البريج على ملعب الشهيد محمد الدرة، فيما يستقبل خدمات النصيرات نظيره خدمات خانيونس على ملعب النصيرات البلدي.

ويحل فريق الأقصى ضيفاً على فريق التفاح على ملعب اليرموك، فيما يرحل بيت حانون الرياضي إلى ملعب فلسطين لمواجهة الزيتون.

وفي دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب"، يحل فريق الاستقلال ضيفاً على الأمل على ملعب خانيونس البلدي.

#مباريات #دوري الممتازة

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. السنوار يلتقي السفير العمادي في غزة.. وهذا ما بحثاه

الموت يفجع الفنان جورج وسوف

ترامب يعين أردنية مستشارة للأمن الداخلي

صحيفة عبرية تتحدث عن مواجهة مستقبلية بين تل أبيب وواشنطن

اسرائيل تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا

قيادي فلسطيني: الهدنة طويلة الأمد والحل الإنساني المشبوه ستعزز الإنهيار الكارثي وتمرر صفقة القرن

الشيخ يتساءل: متى يُمكن أن نتوحد؟.. ونتمنى من حماس أن تلتقط مبادرة الرئيس عباس

الأخبار الرئيسية

صحيفة: المقاومة مستنفرة تحسبا لغدر الاحتلال والعمادي يبلغ حماس بتمديد المنحة حتى نهاية العام

طالع .. نتائج انتخابات اقليم رام الله والبيرة لحركة فتح

أحزاب ومجالس بلدية إسبانية تقود حملة لمقاطعة إسرائيل

جنرال إسرائيلي : بديل صفقة القرن إدارة الصراع مع الفلسطينيين

الهندي: صفقة ترامب تهدف لمنح الضفة الغربية بالكامل للاحتلال ونتمنى من "فتح" قيادة المواجهات الشعبية