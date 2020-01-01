6 مباريات في دوري غزة اليوم

غزة / سما /

تُفتتح مساء اليوم السبت، منافسات الجولة العشرين من دوري الدرجة الممتازة، ودوري الدرجة الأولى، والجولة السادية عشر من دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب".

ففي دوري الدرجة الممتازة، يستقبل فريق بيت حانون الرياضي على ملعبه شمال القطاع، ضيفه شباب خانيونس.

أما في دوري الدرجة الأولى، يحل فريق الجلاء ضيفاً على خدمات البريج على ملعب الشهيد محمد الدرة، فيما يستقبل خدمات النصيرات نظيره خدمات خانيونس على ملعب النصيرات البلدي.

ويحل فريق الأقصى ضيفاً على فريق التفاح على ملعب اليرموك، فيما يرحل بيت حانون الرياضي إلى ملعب فلسطين لمواجهة الزيتون.

وفي دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب"، يحل فريق الاستقلال ضيفاً على الأمل على ملعب خانيونس البلدي.