غسان ابن جدو يظهر على طائرة "كورونا" القادمة من طهران لبيروت (شاهد)

وكالات

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، تسجيلا مصورا يظهر فيه غسان بن جدو، مدير عام قناة الميادين ومستشار وزير الصحة اللبناني رياض فضل الله، على متن الطائرة القادمة من إيران إلى لبنان، التي حملت مصابة بفيروس “كورونا”.

ويظهر المقطع توزيع كمامات على متن الطائرة وقياس حرارة الركاب، ومن بين الركاب كان ابن جدو وفضل الله.



ولاحقا، انتشر مقطع صوتي لفضل الله، قال فيه إنه كان على متن هذه الطائرة، معلنا أنه سيعزل نفسه.

وتمنى فضل الله ممن كانوا على متن هذه الطائرة، أو أتوا إلى لبنان من إيران منذ 14 يوما حتى اليوم، وضع أنفسهم في حجر صحي، أي عزل أنفسهم عن الجميع والتعاون مع وزارة الصحة لتخطي هذه الأزمة.

وأصيب اللبنانيون الجمعة بحالة من الهلع، بعد الإعلان عن وصول سيدة مصابة بفيروس كورونا على متن طائرة قادمة من إيران تحمل نحو 147 راكبا.