الشرطة تكشف تفاصيل الاعتداء على طبيب في بيت لحم

رام الله / سما /

كشفت الشرطة وجهاز الأمن الوقائي والاستخبارات العسكرية ملابسات جريمة الاعتداء على الطبيب سلامة قمصية في بيت لحم قبل عدة أيام.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، اليوم السبت، إنه ومنذ لحظة وقوع الاعتداء على الطبيب بدأت الأجهزة الأمنية بمتابعة الحيثيات وجمع الاستدلالات ومتابعة كاميرات المراقبة، وقد توصلت الشرطة والأمن الوقائي والاستخبارات إلى معلومات دقيقة وهامة، ساعدت في تحديد هوية أحد الاشخاص المشاركين في الاعتداء على الدكتور قمصية وتم القاء القبض عليه وسماع اقواله. حيث قام المتهم بمشاركة شخص آخر بملاحقة الطبيب وافتعال حادث سير معه وضرب مركبته من الخلف، وذلك ضمن خطة معدة مسبقاً، كما اعتدى وشريكه على الطبيب بعد إخراجه من سيارته ولاذا بالفرار.

ووفق إفادة المتهم، فإنه اعتدى على الطبيب بسبب وجود مشكلات معه.

وأضاف ارزيقات أنه تم توقيف الشخص لحين استكمال الإجراءات القانونية واحالته للنيابة العامة.