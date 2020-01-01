بلجيكا تتراجع عن دعوة ممثل حقوق الطفل الفلسطيني لمجلس الأمن

رام الله / سما /

تراجعت بلجيكا عن نيتها توجيه دعوة الى براد باركير ممثل النقابة الدولية لحقوق الطفل الفلسطيني ليلقي كلمة أمام مجلس الامن الدولي حول ما وصف بجرائم حرب ترتكبها إسرائيل في المناطق.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلي "مكان" أبدت مصادر دبلوماسية إسرائيلية رضاها عن قرار بلجيكا التراجع عن نيتها توجيه دعوة الى براد باركير ممثل النقابة الدولية لحقوق الطفل الفلسطيني ليلقي كلمة امام مجلس الامن الدولي حول ما وصف بجرائم حرب ترتكبها إسرائيل في المناطق.

وكانت إسرائيل أعربت عن سخطها لتوجيه هذه الدعوة باعتبار ان هذه النقابة مرتبطة بحركة الجبهة الشعبية واستدعت السفير البلجيكي لتوبيخه. واكد باركير ان دعوته هذه الغيت بسبب ضغوط سياسية.

وأيضا دعت إسرائيل بلجيكا إلى إلغاء عرض الكرنفال السنوي في نهاية هذا الأسبوع، بسبب استخدامه رسوماً كاريكاتورية معادية للسامية في السنوات السابقة.

وكتب وزير الخارجية الاسرائيلي "يسرائيل كاتس"، تدوينة على موقع "تويتر" قال فيها "يجب أن تخجل بلجيكا، التي تُعدّ دولة ديمقراطية غربية، من السماح بمثل هذا العرض الساخر اللاذع المعادي للسامية في ألست".

يذكر أنه تم عرض منصة مبنية فوق شاحنة في كرنفال العام الماضي، تُظهر يهود بسالفين متدليين يجلسان على حقائب ممتلئة بالمال.